Gienek Loska nadal walczy o powrót do zdrowia. "Stan neurologiczny Gienka jest w dalszym ciągu bardzo poważny"

Gienek Loska nieustannie znajduje się pod opieką lekarzy. Jego stan wciąż nie uległ poprawie.



Gienek Loska 8 stycznia obchodzi 45. urodziny. Muzyk znany za sprawą programu "X Factor" w maju 2018 r. uległ rozległemu wylewowi krwi do mózgu. Do urazu doszło podczas jego wizyty u matki na Białorusi.

- Robimy wszystko, by doszedł do siebie, ale to nie będzie tak, że się obudzi, wstanie i wyjdzie na scenę. Mam jednak nadzieję, że jeszcze pośpiewa. Jesteśmy cały czas dobrej myśli. Giena to czuje i wie - powiedziała w rozmowie z portalem Onet.