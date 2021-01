Gessler pochwaliła się obrączką. To małe cudeńko

Magda Gessler od ponad 10 lat przeprowadza rewolucje w restauracjach na terenie Polski. Pomaga właścicielom wyjść z kryzysu, niejednokrotnie pomagając im także w życiu prywatnym, uczuciowym. Ona sama od ponad dekady jest w związku, choć jest to bardzo nietypowa, można nawet pokusić się o stwierdzenie, szalona relacja. Magdę Gessler i Waldemara Kozerawskiego dzieli na co dzień ocean. Ona prowadzi program dla TVN-u, on klinikę medycyny estetycznej w Toronto.