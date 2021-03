Gessler trzyma w ręce papieros. Wystosowała apel do wszystkich kobiet

O ile kilka ostatnich wpisów związanych było z jej pociechami , teraz Gessler postanowiła poruszyć inny temat. Opublikowała zdjęcie, gdzie widzimy ją z papierosem. Jednak nie oznacza to, że gwiazda nagle dorobiła się nałogu. Wręcz przeciwnie. W swoim opisie zawarła ważne przesłanie. Już na wstępie zaznacza, że kobiety mają mylne wyobrażenie na temat papierosów. "Wielu kobietom wydaje się, że z papierosem wyglądają atrakcyjnie. Potem się uzależniają… Potem ze zdrowiem mają poważne kłopoty…" – zaczęła restauratorka, dodając w następnym zdaniu, że właśnie w taki sposób straciła mamę.

"Proszę was bardzo. Mimo że nawet ja z papierosem wyglądam ciekawie, nigdy nie paliłam i nie będę palić. Mama wypaliła za mnie wszystkie papierosy świata. Tak trochę zmieniam dotychczasowe tematy, bo ten też zabija. Proszę was, nie dajcie się skusić. To zdjęcie to… kusząca prowokacja" – napisała.