Gessler zachwyca się wnuczką. "To najpiękniejsza lalka na świecie"

Magda Gessler: "Sharon Stone napisała poezję o moim barszczu"

– Mimo że wszyscy byliśmy w maseczkach i spotkaliśmy się przed klatką schodową domu Lary, czułam się fantastycznie! Było to dla mnie przeżycie wzruszające do obłędu. Nena jest piękna! Przypomina mi najpiękniejszą lalkę na świecie. Trochę jest podobna do Piotra Szeląga, trochę do Lary, a trochę do mnie. To cudowne i bardzo spokoje dziecko, podobnie zresztą jak jej rodzice. (...) Muszę przyznać, że bardzo brakuje mi normalnego dostępu do mojej wnuczki. Ale w dzisiejszych czasach nie może być inaczej. Najważniejsze jest jej zdrowie – przyznała.