Gardias o koronawirusie. Napisała, jakie leki brała w domu

Pod koniec września do mediów trafiła informacja o tym, że Dorota Gardias w ciężkim stanie trafiła do szpitala . Miała koronawirusa, którym - jak wiele wskazuje - zaraziła się od swojej córki. Kilka dni później, gdy odzyskała przynajmniej częściowo siły i mogła wyjść ze szpitala, udzieliła wywiadu dla "Dzień dobry TVN".

- Lekarze mnie ostrzegali, żeby mnie nie zwiodło to, że czuję się dobrze. Później bardzo bolały mnie oczy, głowa, plecy. Miałam gorączkę. Po kilku dniach wszystko minęło, ale pięć dni później zaczęły mnie boleć płuca. Ten ból był coraz silniejszy, nie mogłam brać pełnego oddechu - opowiadała. To jednak nie zatrzymało pytań jej fanów.

Jedna z kobiet, u której także wykryto koronawirusa, zapytała, jakie lekarstwa przyjmowała Gardias. Prezenterka odpowiedziała, że w domu wspomagała się m.in. paracetamolem, witaminą C i D. Chyba nie trzeba podkreślać, że to nie "leki na koronawirusa", a jedynie środki wspomagające w chorobie?

Pogodynkę pytano też o to, jakie były u niej pierwsze objawy zakażenia.

- Drapanie w gardle, lekki kaszel. Ale każdy przechodzi to inaczej. U was nie musi tak być - podkreśliła.

- No jak to szpitalne jedzenie. Zupa mleczna z ryżem na śniadanie, kanapeczki, ale barszcz czerwony był OK - skomentowała.