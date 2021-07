Gabriel Piotrowski znów został ojcem. Jego partnerka zdradziła płeć dziecka

Gabriel Piotrowski to aktor i przede wszystkim tancerz, którego widzowie mogą kojarzyć z "Miłości na bogato" oraz jednej edycji "You can dance". Finalista show TVN zastąpił również Sebastiana Fabiańskiego w nagrywanym ponad 10 lat temu serialu "Tancerze". Jego wieloletnią partnerką jest Weronika Bochat - wokalistka, aktorka i tancerka znana z występów w Teatrze Muzycznym Roma.