Eksperci zabrali głos ws. Kajdanowicza i Frasyniuka. "Trochę nie sprostał sytuacji"

"Frasyniuk może więcej"

- Po Frasyniuku zawsze można się spodziewać dosadnych i radykalnych stwierdzeń - przypomina medioznawca prof. Wiesław Godzic. - To on nadaje ton radykalnym sposobom obserwowania i komentowania rzeczywistości. Co więcej: zawsze sprawia wrażenie człowieka, który dobrze przemyślał swoje słowa i ich znaczenie. Trzeba też pamiętać o tym, że on, człowiek z takim życiorysem, może jednak powiedzieć więcej niż inni. Przecież siedział w więzieniu za swoje poglądy, więc i dziś jest gotowy bronić ich za wszelką cenę i artykułować je w wyrazisty sposób. Nie wyobrażam sobie odebrania głosu Frasyniukowi - dodaje.