Franek z "Love Island" świętuje urodziny. Obok niego nie ma Marietty

Franek z "Love Island. Wyspa miłości" obchodzi dziś 26. urodziny. Pretekst do świętowania zatem jest. Brak przy nim jednak ukochanej - Marietta spędza czas ze znajomymi. Czyżby to był zwiastun kryzysu w ich relacji?

Franek i Marietta poznali się w "Love Island. Wyspa miłości". On wszedł do programu w momencie, kiedy ona była już zrezygnowana i nie sądziła, że uda jej się tam z kimś związać. I choć początkowo Marietta musiała walczyć o względy Franka z Moniką, udało jej się podbić jego serce. Po zakończeniu programu para zamieszkała razem i relacjonowała swoje szczęśliwe życie na Instagramie. Wygląda jednak na to, że do ich relacji wkradł się kryzys.