"Framing Britney Spears" już w Polsce. Gdzie można obejrzeć dokument o wokalistce?

Britney Spears od lat boryka się z problemami natury psychicznej. Każdy pamięta incydent z 2007 r., kiedy piosenkarka ogoliła głowę na łyso. I choć wydawało się, że kilkanaście lat po tym wydarzeniu z jej zdrowiem jest lepiej, wokalistka rok temu ponownie trafiła do ośrodka. Według teorii fanów przetrzymywana była tam wbrew własnej woli.

Powstała nawet akcja #FreeBritney, która miała na celu zwrócenie uwagi na sytuację artystki. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu, który miał rozstrzygnąć, czy Britney Spears może decydować o sobie. Według wyroku wymiaru sprawiedliwości w Los Angeles, okres opieki ojca gwiazdy nad swoją córką został wydłużony do 1 lutego 2021 r.

Na fali ruchu #FreeBritney dziennikarze "New York Times" zdecydowali się nakręcić dokument o wzlotach i upadkach piosenkarki. "Framing Britney Spears" jest oparty na rozmowach z bliskimi Britney oraz prawnikami zaangażowanymi w jej sprawę. W materiale mamy okazję poznać historię gwiazdy pop i jej drogę do sławy. Pojawia się również pytanie o prawa jednostki do samodecydowania o sobie.