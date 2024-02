Finał "The Voice Senior" bezkonkurencyjny. Ale oglądalność spada

Jak donosi serwis Wirtualnemedia.pl, finałowy odcinek "The Voice Senior" przyciągnął 1,92 mln widzów. TVP2 w paśmie nadawania programu była liderem rynku telewizyjnego. Nie zmienia to jednak faktu, że tegoroczna edycja "The Voice Senior" straciła spore grono sympatyków.