the voice senior

Finał "The Voice Senior" pełen emocji. Zwyciężczyni nie kryła zaskoczenia

Finał drugiej "The Voice Senior" udowodnił, że wśród polskich seniorów mamy prawdziwe nieoszlifowane diamenty wokalne. Jurorzy po raz ostatni wskazali swojego faworyta, ale ostatnie słowo należało do widzów. Kto wygrał drugą edycję "The Voice Senior"?

Basia Parzeczewska wygrała drugą edycję "The Voice Senior" Źródło: Materiały prasowe