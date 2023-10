Finał "Love Island". Zdania na temat zwycięzców są podzielone

Zanim prowadząca ogłosiła ostateczny werdykt, trzymała jeszcze Islanderów w chwili niepewności, budując ogromne napięcie. Widzowie w końcu poznali wygranych edycji. Okazali się nimi Laura i Armin. Para z radości rzuciła się sobie w ramiona i wymienili się czułościami. Do zwycięzców dołączyły pozostałe Wyspiątka i cieszyły się razem z nimi. "Gratulacje", "to było do przewidzenia", "zasłużyliście w stu procentach" - słyszeliśmy.