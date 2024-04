Finał "Czas na show. Drag me out". Widzowie nie są zachwyceni

"Czas na show. Drag me out" - oglądalność programu

Przypomnijmy, że pierwszy odcinek "Czas na show. Drag me out" śledziło 664 tys. widzów, ale potem następne dwa miały już gorsze wyniki. Drugi oglądało 627 tys. osób, zaś trzeci 579 tys. Przed rokiem w tym paśmie w TVN oglądać można było program "Nastolatki rządzą... kasą", który po trzech odcinkach miał średnio 642 tys. widzów, więc wynik "Drag Me Out" był trochę gorszy. Trzeba poczekać na informacje ws. całego sezonu, by stwierdzić, czy ten program był hitem TVN, czy jednak nie do końca.