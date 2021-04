Słaba widownia filmów o Smoleńsku w TVP. Znamy wyniki

W dniu 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej na antenach Telewizji Polskiej był to wiodący temat dnia. Wieczorem po godz. 20 TVP1 pokazała film będący zapisem prac sejmowej podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. On sam zwrócił się na piśmie do prezesa TVP Jacka Kurskiego z prośbą o emisję dokumentu 10 kwietnia.