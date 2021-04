TVP puściła nagrania krzyków ofiar katastrofy smoleńskiej. Będzie pozew

Roman Giertych napisał: "Kieruję pozew w imieniu żony oficera BOR, który zginął w Smoleńsku, przeciwko TVP za opublikowanie ostatnich krzyków ofiar tej katastrofy. To jawne i skandaliczne naruszenie dóbr osobistych rodzin zmarłych tam osób do godnego przeżywania żałoby". Adwokat nie zdradził, kim jest wdowa. W rozmowie z serwisem Wyborcza.pl dodał jedynie: - Na tym etapie nie mogę ujawnić nazwiska tej osoby. Skontaktowała się ze mną po emisji tego filmu. Powiedziała, że oglądała go jej córka i był to dla niej wstrząs.