Filip Chajzer wynajmuje dom na Mazurach. Taki luksus ma swoją cenę

Chajzer pisał, że to dom "dla przyjaciół". Aby stać się jednym z jego "przyjaciół", wystarczy zapłacić minimum 1200 zł za noc. Dom jest przeznaczony dla maksymalnie sześciu osób. Patrząc na kalendarz z rezerwacjami, na wypoczynek w domu Chajzera nie ma jeszcze wielu chętnych. Co prawda ktoś już sobie zarezerwował to miejsce na przedłużoną majówkę, ale w innych miesiącach wolnych terminów jest pod dostatkiem.