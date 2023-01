Filip Chajzer opuścił studio "DD TVN" podczas programu na żywo. Nie dał rady prowadzić programu

Następnie kamery "Dzień dobry TVN" pokazały trening Anny Lewandowskiej, który trwał około 10 minut. Gdy ponownie przenieśliśmy się do studia na Hożą, nie było w nim już Chajzera. Małgorzata Ohme wyjaśniła widzom, że jej kolega źle się poczuł i szybko pojechał do lekarza. Dziennikarka życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia i zapewniła, że tuż po zakończeniu programu przyjedzie wspierać go do szpitala.