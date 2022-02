Filip Chajzer wciąż nawiązuje do porażki w "Milionerach". Wzięło go na żarty

Filip Chajzer, wraz ze swoją współprowadzącą "Dzień Dobry TVN", Małgorzatą Ohme, wziął udział w walentynkowym wydaniu "Milionerów". Szybko jednak podpadli widzom. Fani programu podkreślali, że nie raziło ich tak bardzo to, że prezenterom zdarzały się pomyłki lub to, że nie radzili sobie z pytaniami, ale ich zachowanie w studio. Co bardziej złośliwi komentowali, że para zamiast brać udział w charytatywnej grze, skupiła się na "pajacowaniu" przed kamerami.