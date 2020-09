Filip Chajzer popełnił kolejną gafę. Tym razem obraził osoby starające się o dziecko

Choć Filip Chajzer prowadzi z założenia lekki program "Dzień Dobry TVN", jakimś cudem regularnie udaje mu się kogoś obrazić i wywołać aferę. Widzowie mają już dość.

Nie da się ukryć, że Filip Chajzer i Małgorzata Ohme to jeden z najbardziej kontrowersyjnych duetów prowadzących śniadaniowy program TVN. Para nie należy do ulubieńców widzów, o czym najlepiej można się przekonać, przeglądając komentarze np. na Instagramie "Dzień dobry TVN". Prezenterom zarzuca się przede wszystkim brak naturalności czy zbytnie wygłupy na wizji. A do tego dochodzi poważny zarzut w stronę Chajzera: brak empatii.

Filip Chajzer: "Moja kariera to jedno wielkie zaskoczenie. Teraz spełniam kolejne marzenie"

O ile niewybredne dowcipy na temat ogórków były po prostu niesmaczne, o tyle żarty z ataków paniki obraziły wiele osób, które zmagają się z tym problemem. A Chajzer niejeden taki "wybryk" ma na koncie.

Tym razem Filip Chajzer gościł na antenie małżeństwo, które stara się o dzieci. Para wyznała, że nie zawsze jest to możliwe. Chajzer skomentował to słowami: "nie jest to też takie trudne".

Ta wypowiedź oburzyła widzów. Na Instagramie pojawiły się ostre komentarze:

"Dzień dobry. Kiedy zwolnią Państwo pana Filipa?",

"Tyle par walczy latami o swoje pierwsze dziecko, wydają tysiące złotych, aby mieć chociaż nadzieję na potomstwo, a wy uważacie, że zrobienie dziecka jest takie proste?! Tyle się mówi o tym, aby nie pytać, kiedy dziecko, a i tak, taka gafa w telewizji śniadaniowej. Odechciewa się was oglądać",

"Tyle się mówi o niepłodności, tyle się mówi o pytaniach, których nie powinno się zadawać. Czy tak ciężko zrozumieć, że w tak prywatną strefę życia nie można wchodzić z butami? Panie Chajzer, dla olbrzymiej ilości par na świecie zajście w ciążę jest czymś bardzo trudnym. Dla wielu jest rzeczą niemożliwą. Pewne słowa NIGDY nie powinny paść na antenie. Zazdroszczę, że nigdy pan się nie musiał tym tematem martwić. Mimo wszystko należy pamiętać, że nie jest pan jedyny, a niepłodność jest olbrzymim problemem XXI w. Osoba pracująca na wizji powinna się 3 razy zastanowić zanim palnie tak głupi tekst",

"Chciałaby pan stanąć ze mną twarzą w twarz i powiedzieć mi, że poczęcie dziecka nie jest takie trudne? Jak pan zareaguje na historie setek kobiet, które walczą każdego dnia? Tych które muszą pochować swoje dzieci nienarodzone? Poddają się leczeniu, które nie pomaga ? Widzę, że jest pan specjalistą lepszym niż większość lekarzy w klinikach leczenia niepłodności. Wstyd".

Co ciekawe, w piątkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" pojawili się Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan. To para, która długo starała się o dziecko. W końcu doczekali się małego Henryka, który przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. To właśnie o tej metodzie para rozmawiała w śniadaniówce. Wywiad przeprowadził Mateusz Hładki, a nie Filip Chajzer, który był gospodarzem programu.