Festiwal Weselnych Przebojów 2021. Publiczność pokochała Krzysztofa Krawczyka juniora

A to wszystko sprawiło, że siedząc przed ekranem, można się było poczuć jak na weselu ze złamaną nogą. Tańczyć nie możesz, bo noga w gipsie. Napić się nie możesz, bo przed chwilą brałeś silny lek przeciwbólowy. Jedyne, co możesz zrobić, to wziąć pilota, przełączyć na inny kanał i szybko zapomnieć o tej imprezie. Plus jest taki, że nie musisz czekać, aż ktoś odwiezie cię do domu.