Michał Wiśniewski nie kryje rozczarowania. Przekazał fanom smutną wiadomość

"Nie wystąpimy w koncercie premier opolskiego festiwalu" - rozpoczął. "'Zatańcz ze mną' to kompozycja Jacka Wąsowskiego i dziś zaczynamy zdjęcia do teledysku. Pod koniec września sami przekonacie się, czy utwór nie zasłużył na to, aby pojawić się w Opolu. Tymczasem jak mawia klasyk: 'Zawsze naprzód - nigdy wstecz!'. Miłego dnia" - podsumował Michał Wiśniewski.