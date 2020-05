Festiwal w Sopocie odbędzie się. Ale nie będzie nadawany na żywo

23 i 24 maja na antenie Polsatu zostaną wyemitowane koncerty z ubiegłych lat. Pierwszego dnia zostaną przypomniane utwory Zbigniewa Wodeckiego m.in. "Rzuć to wszystko, co złe" "Chałupy welcome to" i "Z Tobą chcę oglądać świat". Podczas transmisji nie zabraknie wykonań znanych muzyków, takich jak Beata Kozidrak, Agnieszka Chylińska czy zespół T.Love. Koncert poprowadzi Krzysztof Ibisz.