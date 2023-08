Festiwal TVN-u przegrał z konkurencją. Wyniki oglądalności mówią same za siebie

W sierpniu w Sopocie zawitał TVN i zorganizował Top of the Top Festival. I tu nie zabrakło jubileuszy i tematycznych koncertów. Sceną zawładnęły gwiazdy estrady, charyzmą często "zmiatając" młodszych wykonawców, a imprezę zamknął przezabawną konferansjerką Maciej Stuhr. Nawet jednak to nie wystarczyło, by TVN wyprzedził konkurencję, bo portal wirtualnemedia.pl podaje, że łącznie cały festiwal zgromadził średnią widownię 1,6 miliona widzów, przegrywając z konkurencją "bitwę na festiwale".