Michał Kołodziejczak nie wytrzymał. Reporter TVP Info usłyszał kilka "ciepłych" słów

W czwartek w Senacie odbyło się posiedzenie komisji nadzwyczajnej, która wyjaśnia przypadki nielegalnego podsłuchiwania za pomocą systemu Pegasus. Jedną z osób, które miały być podsłuchiwane, jest Michał Kołodziejczak - lider AgroUnii. Działacz przyznał, że posiada dwa raporty potwierdzające to, że był inwigilowany systemem Pegasus. Potwierdzili to badacze z Citizen Lab oraz Polacy pracujący w Amnesty International. Kołodziejczak podkreślił, że nie tylko był podsłuchiwany. Wskazał, że włamano się do jego telefonu.