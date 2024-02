Fatalne zestawienie. Policzyli oglądalność "19.30"

"Wiadomości" biły na głowę "19.30"

Jeśli policzymy emisję na innych kanałach TVP, czyli w TVP Info i TVP Polonia, to spadek oglądalności rok do roku jest jeszcze większy. Program "19.30" w trzech kanałach łącznie miał oglądalność na poziomie 1,93 mln widzów. Natomiast "Wiadomości" aż 2,68 mln widzów, co oznacza spadek o 756 tys. osób.