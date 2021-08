"Farma" w polskiej TV. Polsat wkracza na pole minowe

"The Farm/ Życie na farmie" to reality show, które wywodzi się ze Szwecji. Program to najwidoczniej żyła złota, bo szwedzki producent – Strix – sprzedał format do ponad 40 państw. W Polsce mało kto o tym słyszał, ale jeśli będziecie googlować, to pierwsze informacje, jakie wam się wyświetlą, to to, że "The Farm" ma tak potężną popularność, jak "Survivor" czy "The Bar". A emitowany w latach 2002-2005 "Bar" to już w tym kraju wszyscy dobrze znają.