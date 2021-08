"Farma".Startują castingi do nowego reality show Polsatu

Co tydzień jeden z uczestników będzie musiał opuścić program, zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną. Na stronie programu ruszył już nabór do show. Producent zaznacza, że wymagana jest sprawność fizyczna "powyżej przeciętnej" i dostępność we wrześniu tego roku, gdy mają ruszyć zdjęcia. Jak podają Wirtualne Media, "Farma" pojawi się w ramówce stacji wiosną 2022 roku.