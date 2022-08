Fani są zachwyceni. Zobaczą jeden z największych hitów

Stacja HBO sięgnęła po grę zatytułowaną "The Last od Us". Jest to jeden z największych hitów wyprodukowanych na konsolę PlayStation. Na rynku pojawił się w 2013 r. Był jednym z ostatnich tytułów, który miał premierę na PS3. Grę chwalono za ciekawą fabułę, duże emocje i interesujący rozwój relacji pomiędzy głównymi postaciami gry. "The Last od Us" określana jest jako przygodowa gra z elementami survival horroru.