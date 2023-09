Fani "Nasz nowy dom" mówią "dość". Obejrzeli nową czołówkę

"Nasz nowy dom" wraca do Polsatu wraz z jesienną ramówką. Tym razem jednak na próżno szukać entuzjazmu wśród widzów. Fani wciąż bowiem nie przeboleli zastąpienia Katarzyny Dowbor nową prowadzącą. Do tego nie do końca podoba im się odmieniona czołówka programu.