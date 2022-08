Fani mają za złe ekspertom ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", że nie połączyli Laury i Karola

To było chyba największe zaskoczenie 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol, którzy brali w nim udział, nie zostali dopasowani, a każde z nich poślubiło wybraną przez ekspertów osobę. Jak wiadomo, małżeństwa skończyły się jeszcze w trakcie programu. Już po zakończeniu emisji Karol zdobył się na odwagę i napisał do Laury. Miłość kwitnie po dziś dzień, a para chętnie dzieli się wspólnymi zdjęciami. Fani wciąż krytykują ekspertów, za to, co ich zdaniem było widać od samego początku - dlaczego nie połączono ich w parę w tym telewizyjnym eksperymencie?