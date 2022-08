Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na romantycznym wyjeździe. Doszło do zaręczyn?

Historia Laury i Karola jest naprawdę niezwykła. Zgłosili się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", by eksperci dobrali im drugie połówki w "miłosnym eksperymencie". Niestety, "specjaliści" nie zauważyli, że Laura i Karol są sobie pisani. Połączyli ich w pary z kompletnie nieodpowiednimi osobami, co naturalnie zakończyło się rozwodami.