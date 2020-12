Fala skarg po programie. Mężczyźni tańczący w sukienkach oburzyli część widzów

"Strictly Come Dancing" jest uważane za protoplastę formatu "Dancing with the Stars", który zdobył popularność na całym świecie. Tak jak w "Tańcu z gwiazdami", brytyjski program nadawany przez BBC One prezentuje występy par tanecznych, tworzonych przez zawodowca i gwiazdę show-biznesu. W ostatnim odcinku dodatkową atrakcją był występ trzech profesjonalnych tancerzy, którzy wyglądali jak drag queens.