Fala oburzenia nie ma końca. Znów padają mocne słowa

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

"Uważam, że nie powinieneś wracać do programu. To nie jest fair wobec innych uczestników tej edycji" - można było przeczytać w komentarzach w sieci. Inni pisali jeszcze ostrzej: "nie masz honoru". I choć Sylwester Wilk odniósł się do wielu zarzutów widzów, wchodząc z nimi w dyskusję na swoim profilu, wygląda na to, że fala krytyki pod jego adresem nie ma końca. Pod najnowszym zdjęciem Sylwestra Wilka i Hanny Żudziewicz, którzy rozpoczęli treningi przed piątkowym odcinkiem, znów pojawiły się nieprzychylne parze i stacji opinie.