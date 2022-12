"Fakty" zaczęły od "durniów z PiS-u". Trzy razy powtórzyli to na wizji

"Wiadomości" zdobyły też wypowiedź eksperta, który - w przeciwieństwie do dziennikarzy TVN – nie widzi w umowie z Saudyjczykami żadnego zagrożenia. - [To umowa] Bez prawa decydowania w kluczowych kwestiach. Bez prawa dalszej odsprzedaży, także to jest taki klasyczny fakenews, do których Donald Tusk już nas przyzwyczaił - mówił przed kamerą TVP dr Tomasz Teluk, politolog z Instytutu Globalizacji.