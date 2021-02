"Fakty" TVN: Pomógł pchać autobus, teraz sam zyskał pomoc

Kilka dni temu polski internet żył fragmentem niezwykłej relacji telewizyjnej. Reporter TVN24 przeprowadzał wywiad z Białorusinem, a jednocześnie pomagał mu pchać autobus ślizgający się po nieodśnieżonej drodze. Filmik zrobił taką furorę, że pokazywali go nawet w BBC.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zafunduje Dzmitrowi trzymiesięczny bilet na komunikację miejską. Ale to nie wszystko. W niedzielnym wydaniu "Faktów", w reportażu poświęconym Białorusinowi ogłoszono, że otrzyma on także bezpłatną naukę języka polskiego w szkole językowej. To z pewnością pomoże mu w znalezieniu pracy w naszym kraju.