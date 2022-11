"Fakty" TVN były bezlitosne dla Lichockiej. W kółko pokazywali jedno ujęcie

Materiał przygotowany przez Katarzynę Kolendę-Zaleską trwał ponad 3 minuty. W tym czasie na ekranie pojawiali się politycy opozycji i rzecznik PiS, odnoszący się do konfliktu na linii Lichocka-Budka. Posłanka PiS chciała uchylenia immunitetu szefa klubu KO, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. Chodzi o jej zdjęcia ze środkowym palcem, które posłowie PO pokazali na konferencji prasowej.