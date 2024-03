"Fakty" pominęły zdanie Polaków o podwyżkach cen. "Nie ma co dramatyzować"

"To było do przewidzenia", "Trochę VAT-u, tak? No trudno" - mówiły dwie kobiety przed kamerą Telewizji Republika. Ale dalej wypowiadały się emerytki, które z obawą patrzą w przyszłość. "Jako emerytka bardzo to odczuję", "Ja mam po 40 latach pracy niewiele ponad 2 tys. zł emerytury. Mąż mi zmarł i co ja mam w tej chwili zrobić?" - mówiły starsze panie.