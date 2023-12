"Fakty" podsumowały działania polityków PiS w siedzibie TVP słowami Jarosława Kaczyńskiego. Wyszło zabawnie

Politycy PiS, wykorzystując swoje uprawnienia do kontroli poselskiej, od trzech dni są stałymi gośćmi w siedzibie TVP. Nie przyjmują do wiadomości nowych porządków, mówią o zamachu stanu. Ale w piątkowym wydaniu "Fakty" TVN zwróciły uwagę na jeden istotny szczegół, który pozbawia tę narrację aury dramatu i to za sprawą słów samego Jarosława Kaczyńskiego.