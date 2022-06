"Fakty" bezkonkurencyjne. Wybór widzów mówi sam za siebie

"Fakty" w ubiegłym miesiącu były bezkonkurencyjne. Widzowie najchętniej wybierali program informacyjny TVN-u, co przełożyło się na średnią oglądalność 2,21 mln widzów, podał portal wirtualnemedia.pl. To spory wzrost, bo miesiąc wcześniej wyniosła 1,91 mln. Jednocześnie zapewniło to stacjom TVN i TVN24 BiS pierwsze miejsce w rynku telewizyjnym.