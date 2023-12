Ewa z "Rolnik szuka żony" to gwiazda estrady. Ile bierze za koncert?

Nie ma wątpliwości, że popularność zdobyta w "Rolnik szuka żony" przysporzyła Ewie nowych fanów, którzy chętnie pójdą na któryś z jej koncertów. Warto zauważyć, że spora część widzów komentujących w mediach społecznościowych zarzuca Ewie, że jej relacja z Waldkiem jest tylko na pokaz. I trwała w programie tylko po to, by zrobić szum wokół swojej osoby. Jeżeli to prawda, to dopięła swego.