Ewa Szabatin zmagała się z nerwicą. Rzuciła używki i imprezy

- Po około miesiącu stwierdziłam, że zmieniam swoje życie i wyrzucam je do kosza. To był ten moment. Zapisałam się na jogę, zaczęłam się wyciszać, nauczyłam się prawidłowo oddychać, zmieniłam dietę. Wierzę w to, że nasze jelita to drugi mózg. To, co jemy, ma duży wpływ na psychikę. Ta kombinacja zmieniła moje życie, zaczęłam się lepiej czuć - tłumaczyła w wywiadzie.