Pamiętacie ją sprzed lat? Teraz Ewa Szabatin jest 43-latką, a wygląda młodziej niż wtedy

Ewa Szabatin działa na Instagramie, promując zdrowy styl życia. Do pójścia ścieżką, którą ona sama wybrała, zachęca nie tylko pokazując, jak tańczy lub ćwiczy oraz co je, ale też chwaląc się efektami swojej spektakularnej metamorfozy. 43-letnia Szabatin co jakiś czas robi zestawienie nowych i starych zdjęć. Teraz znów opublikowała wpis, w którym zwróciła uwagę na zmiany, jakich dokonała w życiu. Zdjęcia, które pokazała, to dowód na to, że naprawdę zdały egzamin.