Ewa Minge jest wzburzona. Padły mocne słowa na temat programu "Top Model"

"To właścicielka zwierząt traktuje je jak cyrk obwoźny i naraża na stres, niewłaściwe warunki i aferę medialną, dolewając oliwy do ognia. Pani nabyła te zwierzęta i gdzieś je trzyma, daj Boże w idealnych warunkach, zapewniając im maksimum szczęścia i opieki. Pani wynajęła je z pewnością za pieniądze do programu i zapewniła nienaturalne, stresujące sytuacje oraz grupę tych 'obcych, dziwnie ubranych ludzi'".