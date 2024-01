Ewa Gajewska odchodzi z Polsatu. Ma przejść do TVP

Jeżeli informacja o przejściu prezenterki do TVP się potwierdzi, nie będzie to pierwszy tego typu transfer. Już wcześniej z Polsat News do telewizji publicznej, a dokładniej do TVP Info i "Panoramy" przeszedł Piotr Jędrzejek. Do nowego zespołu ma dołączyć również Monika Sawka, która do tej pory prezentowała boczne wydania "Wydarzeń" Polsatu.