Ewa Farna pokazuje więcej ciała. Jest coraz szczuplejsza

Ewa Farna to jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce. Zdobyła rzesze fanów, którzy wypełniają wielotysięczną publiczność na jej koncertach, a jej albumy sprzedają się świetnie. Choć ma zaledwie 27 lat zdążyła już wystąpić w kilku programach, m.in. "X-Factorze", "Idolu", "Bitwie na głosy", "Śpiewajmy razem. All Together Now" w roli jurorki.