Evangeline Lilly była gwiazdą "Zagubionych". Dziś jej nie rozpoznacie

"Zagubieni" ("Lost") ponad 10 lat temu był jedynym z najpopularniejszych amerykańskich seriali. Fantastyczno-przygodowa produkcja emitowana była w ponad 40 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. Głównymi bohaterami była grupa ocalałych pasażerów lotu 815 z Sydney do Los Angeles, których samolot rozbija się na tajemniczej wyspie. Jedną z postaci, która po dziś dzień zapadła widzom w pamięć , była Kate Austen.

Fani z zapartym tchem śledzili losy odważnej i zadziornej bohaterki, który z dnia na dzień wraz z pozostałymi rozbitkami z samolotu musiała nauczyć się żyć w ekstremalnych warunkach na bezludnej (z pozoru) wyspie. "Zagubieni" przypadli widzom do gustu na tyle, że Evangeline Lilly mogła wcielać się w swoją bohaterkę przez sześć lat. Za tę rolę zdobyła zresztą nominację do Złotego Globu w kategorii "najlepsza aktorka w serialu dramatycznym" i aż sześć do nagrody Saturn.