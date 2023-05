Eurowizja 2023. Zwyciężyła Loreen ze Szwecji. Ale zarzuca się jej plagiat

Są też internauci, którzy podkreślają, że w piosence Loreen słychać mocne (może nawet zbyt mocne) inspiracje "The winner takes it all" ABBY. Nie da się ukryć, że linia melodyczna jest zadziwiająco... podobna. Na TikToku pojawił się też filmik porównujący piosenki Szwedki i Ukrainki. Brzmienie – co najmniej zaskakująco zbieżne.