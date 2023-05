Eurowizja 2023. "Obrabowany!". Internet wie, kto naprawdę zwyciężył

Oburzenie widzów przegraną Fina

Kolejny raz, jak co roku, sieć zalały komentarze oburzonych widzów, że przyszedł już czas, by nie oddawać głosowania w ręce jurorów. Decyzje reprezentantów poszczególnych krajów nijak nie odzwierciedlają faktycznych sympatii widzów Eurowizji, co widać co roku, gdy następuje totalne przetasowanie tabeli. Na Twitterze zawrzało, tam wyrok jest jasny: "Fin został obrabowany!".