Eurowizja 2023. Niemiecki dziennik szydził z Blanki, teraz sam musi przełknąć sromotną porażkę niemieckiego zespołu

Niemiecki zespół Lord of the Lost zamknął ostateczną tabelę. Ich piosenka "Blood & glitter" (ang. "Krew i brokat") zajęła ostatnie, 26. miejsce. Jurorzy ze wszystkich krajów nie oddali na zespół ani jednego głosu. Widzowie byli nieco bardziej łaskawi. Od Austrii Lord of Lost dostali sześć punków, od Finlandii pięć, Szwajcarii cztery, dwa od Islandii i jeden punkt z Czech.