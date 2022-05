Eurowizja 2022. Reprezentantka Macedonii ma spory problem. Może zostać wycofana z konkursu

Najszerzej komentowany jest "występ" Andrei Koewskiej. 22-letnia wokalistka w pewnym momencie wyrzuciła flagę Macedonii Północnej, którą reprezentuje. Szybko wyciągnięto wniosek, że zrobiła to, by "flaga nie przeszkadzała jej w pozowaniu do zdjęć". Na sytuację równie szybko zareagowała MRT (Macedońska Radio i Telewizja), krytykując postawę piosenkarki.